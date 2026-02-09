Ritiro firme e sciopero | la dura nota del cdr di RaiSport sul caso Petrecca

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di fermarsi. Dalle 17 di lunedì 9 febbraio 2026, ritireranno le firme da tutte le trasmissioni e le telecronache delle Olimpiadi che la Rai trasmette in esclusiva. La decisione arriva in modo deciso e senza mezzi termini, in protesta contro le questioni interne e le scelte dell’azienda. La copertura delle Olimpiadi sarà a rischio, con i servizi che potrebbero mancare o risultare meno dettagliati. La situazione si fa tesa e mette in discussione il normale svolgimento delle trasmissioni sportive.

Dalle 17 di lunedì 9 febbraio 2026, i giornalisti di RaiSport ritireranno le firme da tutti i servizi e le telecronache delle gare delle Olimpiadi che la Rai trasmette in esclusiva. E, conclusi i Giochi, proclameranno uno sciopero per protestare contro il direttore Paolo Petrecca. L'ha deciso il cdr dell'emittente dopo la figura fatta dallo stesso Petrecca durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, colma di gaffe ed errori. Di seguito la nota integrale del comitato. Il comunicato del cdr di RaiSport. «Care colleghe, cari colleghi, da tre giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra.

