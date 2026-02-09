giornalisti raisport contro petrecca ritiro delle firme dopo il caso della telecronaca di milano cortina

Il comitato di redazione di RaiSport ha deciso di ritirare le firme su tutti i servizi, a partire da oggi alle 17, fino alla fine dei Giochi olimpici. La decisione arriva in risposta al caso della telecronaca della partita Milano-Cortina, che ha scatenato polemiche tra i giornalisti. La protesta mira a mettere sotto pressione la direzione per chiarire le modalità di gestione e garantire maggiore autonomia ai cronisti. La situazione si fa tesa, e ora si aspetta di capire come evolverà la vicenda.

Il Comitato di RaiSport annuncia il ritiro delle firme “da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi”. Lo ha fatto sapere in una nota il fiduciario del Cdr di Milano dopo il caso scoppiato attorno al direttore della testata Paolo Petrecca. Il giornalista, infatti, ha ricevuto numerose critiche dopo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. La nota del Cdr di RaiSport. “ Ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

