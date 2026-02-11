Skeleton la sesta prova vede tutti i favoriti a riposo Miglior tempo per Seunggi Jung

Seunggi Jung ha vinto la sesta prova di skeleton ai Giochi di Milano Cortina 2026. Tutti i favoriti sono rimasti a riposo, e lui ha sfruttato l’occasione per ottenere il miglior tempo. La gara si è conclusa con Jung in testa, lasciando poche speranze agli altri atleti.

Seunggi Jung ha chiuso al comando la sesta ed ultima prova della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad una prova parziale, dato che alcuni protagonisti hanno preferito non scendere in pista. Tra questi alcuni grandi favoriti come Matt Weston, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Christopher Grothher, Felix Keisinger, Axel Jungk e Vladyslav Heraskevych che aveva messo a segno il miglior crono nella quinta prova. Il miglior tempo dell'ultimo allenamento lo ha fissato il sud-coreano Seunggi Jung in 56.

