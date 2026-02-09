LIVE Skeleton Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | alle 8.00 la prima prova Margaglio e Fumagalli in azione

Alle prime luci dell’alba, le atlete scendono sulla pista di Skeleton per la prima prova femminile alle 8.00. Margaglio e Fumagalli sono già in azione, pronti a sfidare le temperature fredde e il cronometro. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, mentre gli spettatori attendono di vedere chi si prenderà il miglior tempo. La tensione cresce in vista delle prove che si svolgeranno anche per gli uomini, a partire dalle 10.30.

07.52 A partire da venerdì 13 febbraio, infine, toccherà alla gara vera e propria con la prima manche alle ore 16.00, quindi la seconda alle ore 17.45. Sabato 14 febbraio, infine, la terza manche scatterà alle ore 18.00, con la quarta ed ultima alle ore 19.44. 07.49 Domani, martedì 10 febbraio, si ripartirà con la seconda prova alle ore 11.00, mentre mercoledì 11 febbraio sarà la volta della terza prova alle ore 10.00. 07.46 A differenza dello slittino, però, lo skeleton vedrà una sola manche di prova al giorno.

Oggi inizia ufficialmente la prova singolo femminile di skeleton ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

