Skate parkour e urban culture | finanziato dalla Regione il progetto inclusivo Skate 4 All

La Regione finanzia il progetto “Skate 4 All”, un’iniziativa che unisce skate, parkour e cultura urbana. L’obiettivo è usare questi sport come strumento di inclusione sociale ed educativa. Promosso dalla Modena Skateboard School, il progetto si rivolge anche a giovani con bisogni speciali, offrendo loro uno spazio per esprimersi e crescere attraverso l’urban culture.

Non solo sport, ma urban culture come strumento educativo, sociale e di inclusione. È questa la visione che guida "Skate 4 All – Lo Skateboard Inclusivo", il progetto promosso dalla Modena Skateboard School, realtà modenese da anni impegnata in percorsi rivolti anche a ragazze e ragazzi con.

