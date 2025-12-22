Skate parkour e ginnastica | al San Paolo un nuovo spazio per lo sport all' aperto ok al progetto

Skate, parkour e street art: Napoli diventa la capitale urbana dei giovani - Skateboard, parkour, street art e musica rap stanno ridisegnando l’identità urbana della città, ... webnapoli24.com

Parkour, il no del Cio a Parigi 2024 che non dispiace ai puristi della disciplina - Il Comitato Olimpico Internazionale ha confermato gli attuali eventi ginnici per le Olimpiadi di Parigi del 2024. ilmessaggero.it

Bari, un playground per skate, parkour e ginnastica al quartiere San Paolo - News x.com

NAMA XMAS PARTY Una giornata intera per festeggiare insieme, tra sport, gioco, musica e live. 14:00–17:00 Festa di Natale open air nel parco corsa, parkour, salto alla corda, skate, calcetto dalle 15:30 corsa con Nolo Runners & Marte Run dalle - facebook.com facebook

