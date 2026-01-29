Senza tetto alloggi delle forze dell' ordine cantiere di piazza Saione e multa alla Casa Pia | le interrogazioni di oggi

Questa mattina, in consiglio comunale, si è parlato di situazioni di emergenza in città. Tra le questioni più urgenti, la presenza di senza tetto negli alloggi delle forze dell’ordine, i lavori in corso nel cantiere di piazza Saione e la multa alla Casa Pia. I consiglieri hanno chiesto spiegazioni su come vengono gestiti questi problemi e quali sono le prossime mosse dell’amministrazione per affrontarli.

La prima interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale Fabio Lucci sull'avvistamento e la presenza di lupi, sia in zone abitate che rurali: "chiedo se siano pervenute notizie all'amministrazione comunale sull'eventuale censimento promosso dalla regione sul numero e la dislocazione dei lupi nel territorio. Per capire come i cittadini debbano comportarsi in certi luoghi, quali cautele adottare, se portare con sé o meno i propri animali domestici". Valentina Sileno ha chiesto chiarimenti sui fondi disponibili per le prestazioni sociali a sostegno della genitorialità: "il Comune potrebbe fruirne se li richiedesse al governo.

Il Comune di Arezzo ha rilasciato una nota ufficiale riguardo alla multa inflitta a un’auto collegata alla Casa Pia.

