Gli Usa si ritirano dalla convenzione alla base degli Accordi di Parigi sul Clima L’Ue | Decisione deplorevole e infelice

Gli Stati Uniti annunciano il loro ritiro dalla convenzione degli Accordi di Parigi sul clima, suscitando reazioni negative a livello internazionale. L’Unione Europea definisce la decisione deplorevole e infelice, evidenziando un ulteriore passo indietro nel percorso multilaterale iniziato dopo la Seconda guerra mondiale. Questa scelta rappresenta un segnale di cambiamento nel ruolo degli Stati Uniti nella cooperazione globale su temi ambientali e di sostenibilità.

Gli Stati Uniti infliggono un nuovo, duro colpo all’ approccio multilaterale con cui dal 1945 la comunità internazionale gestisce le principali questioni internazionali. Donald Trump ha firmato un memorandum presidenziale che sancisce il ritiro di Washington da 66 organizzazioni internazionali, di cui 35 non appartenenti al sistema delle Nazioni Unite e 31 direttamente collegate all’Onu. Molti dei bersagli sono agenzie, commissioni e comitati consultivi che si concentrano su clima, lavoro, migrazione e altre questioni che l’amministrazione Trump ha classificato come orientate alla diversità e alle iniziative “ woke “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

