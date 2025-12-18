Furti e rapine | arrestata la banda dei romeni Video

Nelle prime ore del 17 dicembre, le forze dell'ordine hanno smantellato una banda romena responsabile di numerosi furti e rapine. Supportati da diverse compagnie dei Carabinieri, i militari hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità nella zona di Voghera e dintorni. Un'operazione che sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.

© Ilgiorno.it - Furti e rapine: arrestata la banda dei romeni. Video Dalle prime ore del 17 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Voghera, supportati dai militari delle Compagnie di Vimercate, Corsico, Merate e Latina, hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura della Repubblica di Pavia nei confronti di altrettanti cittadini di origine romena. I soggetti sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in episodi di rapina, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione. L'indagine trae origine da un ingente furto avvenuto in un capannone di stoccaggio di profumi di alta gamma a Casei Gerola (Pavia).

