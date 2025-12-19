Presa la banda dei profumi furti e rapine in tutta Italia

La banda dei profumi torna protagonista con una serie di furti e rapine che hanno sconvolto tutta Italia. Tra le operazioni più recenti, l’arresto dei malviventi a Pavia, responsabili di un colpo audace alla catena Icona di Sant’Agostino. Un blitz che chiude un capitolo inquietante di criminalità nel settore dei cosmetici, lasciando dietro di sé un segnale forte di fermezza e prevenzione.

© Lanazione.it - Presa la banda dei profumi, furti e rapine in tutta Italia Pistoia, 19 dicembre 2025 – Sono stati arrestati a Pavia i banditi che la notte del 22 giugno scorso avevano saccheggiato la catena di cosmetici Icona a Sant'Agostino. Diversi i colpi di cui si sarebbero resi responsabili: le accuse sono di rapina, furto, riciclaggio e ricettazione. I carabinieri della compagnia di Voghera, supportati dai militari delle compagnie di Vimercate, Corsico, Merate e Latina, hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare emesse da Pavia nei confronti di altrettanti cittadini di origine romena ritenuti, a vario titolo, coinvolti in episodi di rapina, furto aggravato, riciclaggio e ricettazione.

Banda dei profumi di lusso, 7 arresti per furti in deposito e Tir - Colpivano depositi e tir carichi di profumi, cosmetici e filati di pregio, muovendosi tra Lombardia e Toscana con azioni rapide e pianificate. pupia.tv

Rapine e assalti alle aziende, presa la banda dei "pendolari del lusso": 7 arresti - Maxi operazione dei carabinieri: sgominata banda accusata di furti e rapine tra Milano, Pavia e la Brianza Tessuti pregiati, profumi di marca e prodotti di bellezza. milanotoday.it

