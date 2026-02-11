Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha scritto direttamente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Chiede di aumentare il numero di agenti di polizia in città e propone di creare una Scuola di Polizia su un’area comunale. La richiesta mira a migliorare la sicurezza e a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine a Taranto.

Tarantini Time Quotidiano Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ha inviato un documento al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per sollecitare il rafforzamento in pianta stabile del personale delle forze dell’ordine e proporre la realizzazione di una Scuola di Polizia su un’area comunale. Nella nota, protocollata il 9 febbraio, il primo cittadino richiama una precedente comunicazione e ribadisce la necessità di un incremento degli organici sul territorio, alla luce delle criticità registrate. “Facendo seguito alla mia precedente pec del 17.12.2025 (.) relativa alla necessità di un rafforzamento in pianta stabile del personale delle forze dell’ordine, ribadendo le preoccupazioni già espresse e confermate dagli ultimi accadimenti violenti che stanno caratterizzando le cronache giudiziarie, con la presente mi pregio di sottoporLe la seguente proposta che ritengo possa incontrare il Suo interesse”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sicurezza a Taranto, il sindaco scrive al Viminale: proposta una Scuola di Polizia su area comunale

Approfondimenti su Taranto Sicurezza

Il sindaco di Taranto, Bitetti, ha scritto alla presidente del Consiglio Meloni commentando l’emergenza legata all’Ilva.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Taranto Sicurezza

Argomenti discussi: Organici ridotti all'osso, Bitetti scrive a Piantedosi e propone una Scuola di Polizia a Taranto; Taranto, il PD incontra la città sui temi: sicurezza stradale e manutenzione; Carabinieri in campo per la sicurezza della movida; Taranto, sicurezza della movida. Controlli ad alto impatto dei Carabinieri.

Taranto in crisi, il sindaco chiede più risorse per le forze dell'ordineAllarme sicurezza a Taranto. E se la denuncia arriva dal sindaco non è davvero il caso di chiedersi per chi suona la campana. È sin troppo chiaro che suona e richiama tutti, soprattutto chi è ... quotidianodipuglia.it

Cane senza museruola: autista picchiato dal padrone dopo aver chiesto di scendere dal busUn autista di un bus urbano Kyma Mobilità, l'azienda del trasporto pubblico di Taranto, in servizio sulla linea 8, è stato ... msn.com

La sicurezza come linea di confine tra paura e fiducia, tra città che arretrano e comunità che reagiscono: è su questo terreno che Fratelli d’Italia Taranto ha scelto di concentrare il confronto pubblico dedicato al nuovo Decreto Sicurezza, in un momento in cui l’ - facebook.com facebook

CISL: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, PRIORITÀ NON NEGOZIABILI Nota ufficio Stampa CISL Taranto Brindisi #CISL #USTCISLTarantoBrindisi #USTCISL #CISLTarantoBrindisi #TarantoBrindisi #Taranto #Brindisi x.com