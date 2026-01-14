Ex Ilva emergenza nazionale | lettera di Bitetti a Meloni Il sindaco di Taranto scrive alla presidente del Consiglio

Il sindaco di Taranto, Bitetti, ha scritto alla presidente del Consiglio Meloni commentando l’emergenza legata all’Ilva. L’incidente mortale sul lavoro rappresenta il punto più grave di una crisi che coinvolge aspetti occupazionali e ambientali, spesso in contrasto tra loro. La lettera evidenzia la complessità della situazione e la necessità di interventi concreti per tutelare la sicurezza e il benessere della comunità.

L'incidente mortale sul lavoro è l'apice dell'emergenza. La perdita di una vita umana. Ci sono le questioni occupazionali e ambientali, gravissime e gravemente contrapposte. C'è l'imminente affidamento a un nuovo investitore dell'azienda con lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa che si trova proprio a Taranto. Tutte queste questioni, che compongono (nella migliore delle interpretazioni) un'immensa nebulosa, hanno indotto Piero Bitetti, sindaco di Taranto, a scrivere a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. L'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, è un'emergenza nazionale evidenzia Bitetti.

