Cinque tragedie sul lavoro | morti in crescita nell’ultimo anno

Nel 2025, Arezzo ha registrato cinque decessi sul lavoro nei primi undici mesi dell’anno. Un dato che conferma un trend di aumento delle tragedie professionali, evidenziando l’importanza di interventi mirati per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Analizzare le cause e promuovere la cultura della prevenzione sono passi fondamentali per ridurre questi incidenti e tutelare la vita dei lavoratori.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Nei primi undici mesi del 2025 ad Arezzo si sono registrati 5 morti sul lavoro. La città si trova al 49esimo posto nella graduatoria di Vega Engineering stilata in base all'indice di incidenza sugli occupati (il numero cioè di infortuni mortali ogni milione di occupati). Un valore che qui è del 33,2, secondo i dati aggiornati al 30 novembre 2025 e appena pubblicati dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering che redige statistiche degli infortuni mortali con l'esclusione degli infortuni in itinere. Ad Arezzo, appunto, si contavano al 30 novembre scorso 5 morti su 150.

TRAGICO INFORTUNIO: 65ENNE MUORE PRECIPITANDO NEL COMPATTATORE DELLA CARTA | 05/01/2026

