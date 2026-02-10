Pesca in Sicilia | 2 milioni di euro per innovazione turismo sostenibile e nuove opportunità di reddito

La Regione Sicilia mette a disposizione due milioni di euro per rilanciare il settore della pesca. I fondi serviranno a promuovere innovazione, turismo sostenibile e nuove opportunità di reddito per i pescatori. L’obiettivo è rafforzare l’economia locale e valorizzare il mare come risorsa strategica.

La Regione Sicilia ha stanziato due milioni di euro per sostenere lo sviluppo del settore ittico, incentivando l’innovazione, il turismo del mare e la sostenibilità. Il bando, rientrante nel programma Feampa 2021-2027, offre contributi a fondo perduto fino a 75 mila euro per progetti di investimento fino a 150 mila euro, con l’obiettivo di diversificare le attività economiche legate alla pesca e valorizzare le risorse marine. Un’iniezione di risorse per il comparto della pesca siciliana, quella annunciata dalla Regione, destinata a rivitalizzare un settore strategico per l’economia e l’identità dell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu

La regione Sicilia investe due milioni di euro per innovare il settore ittico.

