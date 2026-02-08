Pescara | turismo in crescita del 174% strategia eventi e sinergie istituzionali trainano la ripresa

Pescara registra un aumento del 174% nel turismo. La città ha puntato su eventi e collaborazione tra istituzioni per rilanciare il settore. Numeri in crescita grazie a una strategia chiara e a un’offerta più attrattiva per i visitatori.

Pescara Riscrive le Regole del Turismo Abruzzese: Boom di Presenze e Strategia Vincente tra Eventi e Istituzioni. Pescara si è affermata come la locomotiva del turismo in Abruzzo, registrando nel 2025 un incremento senza precedenti delle presenze turistiche, pari al 174% e raggiungendo un totale di 743.000 unità. Questo risultato, secondo quanto affermano gli assessori comunali Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, entrambi di Fratelli d’Italia, e il deputato dello stesso partito, Guerino Testa, non è un colpo di fortuna, bensì il frutto di una pianificazione strategica a lungo termine e di una sinergia efficace tra amministrazione locale, Regione e Governo centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu

In sette anni, il turismo a Pescara è cresciuto molto.

Boom di turisti in Abruzzo nel 2025: le presenze superano quota 8,8 milioni; Turismo in Abruzzo, 8,8 milioni di presenze nel 2025: +23,29% in un anno, boom di stranieri; Abruzzo. Nuovo massimo per il turismo: 8,8 milioni di presenze nel 2025; Turismo, presentato lo stand Abruzzo alla Bit 2026.

