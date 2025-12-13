La Cassazione conferma la condanna a tre anni di carcere per l’imprenditore

La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di carcere per l’imprenditore Francesco Barachetti, coinvolto nel caso della vendita del capannone di Cormano. L’indagine ha ricostruito un presunto drenaggio di 800mila euro di fondi pubblici dalla Lombardia Film Commission tra il 2017 e il 2018.

La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per l’imprenditore Francesco Barachetti, imputato in un filone processuale sul caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, ente regionale, tra 2017 e 2018, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici, come ricostruito nelle indagini della Guardia di Finanza coordinate all’epoca dall’aggiunto di Milano Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. È lo stesso procedimento che vede imputati in appello bis (udienza a Milano il 26 gennaio) anche il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni, ex revisore contabile per il Carroccio in Parlamento, arrestati in passato nelle indagini milanesi che hanno portato anche a patteggiamenti. Ilgiorno.it

