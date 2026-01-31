Rischio frane piano prevenzione | Monitoraggio dei movimenti

Le piogge intense di fine gennaio hanno riacceso i timori sul rischio frane a Volterra. L’Autorità di bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale ha avviato un monitoraggio dei movimenti del terreno, puntando a intervenire prima che si verifichino danni. La situazione resta critica e richiede attenzione costante.

VOLTERRA Le forti e persistenti piogge di fine gennaio 2026 hanno riacceso i riflettori sulla fragilità del suolo toscano, portando l’attenzione dell’ Autorità di bacino del distretto dell’Appennino Settentrionale su aree storicamente delicate come Volterra. Proprio nelle scorse ore, il segretario generale dell’Autorità, Gaia Checcucci, ha fatto il punto sulla situazione dei versanti, sottolineando come per il colle volterrano sia stato adottato un approccio di prevenzione "flessibile" ma rigoroso, basato su una sorveglianza tecnologica senza precedenti. Per Volterra, il piano di assetto Idrogeologico (Pai) – approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio – delinea un quadro complesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

