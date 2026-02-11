Siamo i tecnici dell’acqua aprite | stordiscono tre anziani con lo spray e li picchiano poi la fuga con oro e gioielli

Ieri mattina a Carpiano tre anziani sono stati vittime di una rapina violenta. Tre uomini, travestiti da tecnici dell’acqua e agenti di polizia, sono entrati nelle loro case e hanno spruzzato spray urticante per stordirli. Le vittime hanno opposto resistenza, scatenando una colluttazione a colpi di pugni. I rapinatori sono scappati con oro e gioielli. La polizia indaga per identificare i responsabili.

Carpiano (Milano), 11 febbraio 2026 –  Rapina violenta, ieri mattina 10 febbraio a Carpiano, dove un finto tecnico dell'acqua e un falso agente della polizia locale, con l'ausilio di due complici, si sono introdotti nelle abitazioni di tre anziani, occupanti di un complesso bifamiliare, e non hanno esitato a usare dello spray urticante per cercare di stordire le vittime, con le quali è nata anche una colluttazione a suon di cazzotti. I truffatori, descritti come italiani, sono quindi riusciti a fuggire con alcuni oggetti in oro. . “Suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi”, boom di truffe telefoniche: allarme e consigli della Polizia La dinamica . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Siamo i tecnici dell’acqua, aprite...”: stordiscono tre anziani con lo spray e li picchiano, poi la fuga con oro e gioielli

