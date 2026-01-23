Irruzione con fucile e pistola alla gioielleria dell’Italmark a Chiari | commesse minacciate da tre uomini poi la fuga con oro e preziosi

Nella serata del 22 gennaio, tre uomini hanno fatto irruzione armati all’interno della gioielleria “Gioielli di Valenza” nel centro commerciale Italmark di Chiari. Minacciando le commesse, i malviventi hanno preso oro e preziosi, poi sono fuggiti. L’episodio si è verificato attraverso un ingresso non videosorvegliato, lasciando aperti diversi interrogativi sulla sicurezza dell’area e sulle modalità dell’azione criminale.

Brescia, 23 gennaio 2026 – Hanno fatto irruzione nella serata di giovedì 22 gennaio all’interno del centro commerciale, da un ingresso non videosorvegliato, e si sono diretti a colpo sicuro alla gioielleria della nota catena “ Gioielli di Valenza ” armati di pistola e fucile. Una volta entrati, quasi come se fossero semplici clienti, hanno estratto le armi e minacciato le due commesse presenti. L’assalto e la fuga . Blitz (purtroppo) riuscito all’interno dell’oreficeria di via Brescia, nella zona commerciale nord della cittadina bresciana, intorno alle 7 di sera a ridosso dell’orario di chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

