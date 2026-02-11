Si rompe il collo e non se ne accorge | l’australiano Cam Bolton si sveglia e scopre il grave infortunio

Cam Bolton si sveglia e scopre di aver subito un grave infortunio al collo senza essersene accorto. L’australiano si era rotto il collo durante un allenamento, ma ha continuato a dormire come se niente fosse. Solo al risveglio ha capito la gravità della situazione, rendendosi conto di quanto sia stato pericoloso l’incidente.

Si rompe il collo in allenamento, poi va a dormire, l’indomani si sveglia e scopre del grave infortunio. È successo a Cam Bolton, 35enne atleta australiano di snowboard cross (la specialità in cui i partecipanti, quattro o sei, partono contemporaneamente sul medesimo percorso), convocato alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Convocato, ma non gareggerà. L’esperienza olimpica di Bolton è infatti già finita prima di iniziare per un grave infortunio che si è procurato dopo una caduta in allenamento. Infortunio di cui non si era accorto. L’indomani, poi, la scoperta: due fratture alle vertebre del collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si rompe il collo e non se ne accorge: l’australiano Cam Bolton si sveglia e scopre il grave infortunio Approfondimenti su Cam Bolton Si rompe il collo e non se ne accorge: l’australiano Cam Bolton si sveglia e scopre del grave infortunio Cam Bolton, l’atleta australiano, si è rotto il collo durante un allenamento senza rendersene conto. Cam Bolton si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: l’australiano portato via in elicottero da Livigno Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo dopo una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cam Bolton Argomenti discussi: Breezy Johnson ha già rotto la medaglia d'oro vinta a Cortina nel modo più inaspettato possibile; Breezy Johnson rompe la medaglia d'oro dopo la gara: i festeggiamenti (troppo esuberanti) e la risposta degli organizzatori. Cam Bolton si sveglia e scopre di essersi rotto il collo: l’australiano portato via in elicottero da LivignoLo snowboarder australiano Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo all'indomani di una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina ... fanpage.it Si rompe il collo in partita, Asamoah rischia la paralisiIl calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah si è rotto il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario al led a bordo campo, durante una partita di seconda divisione ... ansa.it Cam Bolton si rompe il collo in allenamento alle Olimpiadi di Milano - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.