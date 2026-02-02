Schianto spaventoso a soli 10 anni | dramma in Italia corsa in ospedale in elicottero

Una bambina di soli 10 anni è rimasta coinvolta in un incidente sulle piste da sci del Monte Elmo, in Val Pusteria. L’incidente è avvenuto domenica mattina e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale in elicottero, in condizioni che preoccupano. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’intera zona è sotto stretta osservazione.

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di domenica 2 febbraio sulle piste da sci del Monte Elmo, in Val Pusteria. Secondo una prima ricostruzione, un bambino di 10 anni di nazionalità polacca è rimasto seriamente ferito in seguito a uno scontro con un altro sciatore. L'altro coinvolto nell'incidente, stando alle informazioni disponibili, non avrebbe riportato conseguenze rilevanti. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento e restano al vaglio delle autorità competenti. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30, in una zona sciistica situata tra l'Alto Adige e il Tirolo Orientale.

