short track le batterie di sighel spechenhauser e nadalini nei 1000 metri

Domani il ghiaccio del Forum di Assago ospiterà di nuovo le batterie di Sighel, Spechenhauser e Nadalini nei 1000 metri. Dopo il successo della staffetta mista, gli atleti italiani cercano di ripetersi e di conquistare una buona posizione nelle eliminatorie. La competizione si fa sempre più intensa e gli appassionati restano incollati alle gare.

Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago si tornerà in azione domani. Lo short track ha lanciato segnali di grande vitalità in questi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, grazie soprattutto a quanto fatto dalla Nazionale italiana nella staffetta mista a squadre. L’oro conquistato ha acceso l’entusiasmo del pubblico e dell’ambiente: ora si vedrà se gli azzurri sapranno trasferire quell’energia nei quarti di finale dei 1000 metri. Nel primo quarto sarà impegnato Thomas Nadalini. Il compito non è dei più semplici: centrare uno dei primi due posti, evitando di doversi affidare ai ripescaggi riservati ai due migliori tempi dei terzi, sarà tutt’altro che agevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è partito il live sulle batterie dei 1000 metri maschili di short track.

Argomenti discussi: RECAP! La staffetta mista di short track vince la medaglia d'oro!; Short track, la batterie e le avversarie dell’Italia nei quarti della staffetta mista; Short track, meravigliosa Italia! È oro nella staffetta mista. Fontana: Il record di medaglie? Non ci penso; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling - Aggiornamento del 11 Febbraio delle ore 02:46.

Dopo l'oro nella staffetta mista di Short Track e il bronzo nel doppio misto nel Curling, ci si rituffa tra la neve e il ghiaccio di Milano-Cortina. Qui tutte le gare di oggi. Tornano Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel Biathlon, torna Giovanni Franzoni in Super G. Com - facebook.com facebook

pov: stai per vincere l'oro come coach Ecco come Qi Mengyao, l’allenatrice della staffetta italiana di short track, ha vissuto l’oro dei suoi ragazzi x.com