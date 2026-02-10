LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | è il momento delle batterie dei 1000 metri maschili con Pietro Sighel

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è partito il live sulle batterie dei 1000 metri maschili di short track. Pietro Sighel ha subito preso il via, affrontando Brendan Corey, Quentin Fercoq e Denis Nikisha. La gara è iniziata con ritmo intenso, e i primi minuti promettono spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:10 Ci siamo. Si parte subito forte con Pietro Sighel che incrocia l'australiano Brendan Corey, il francese Quentin Fercoq ed il kazako Denis Nikisha. Stessa formula precedente, avanzano ai quarti i primi due di ogni heat ed i migliori 4 terzi posti. BATTERIE 1000 METRI MASCHILI 10:58 Ora la consueta pausa per il rifacimento ghiaccio. Si ripartirà alle 11.10 con le heat dei 1000 metri maschili. 10:56 42.629 e vittoria per l'olandese Poutsma, che regola la canadese Brunelle e la cinese Fan Kexin. Passa il turno anche l'asiatica in virtù del tempo di ripescaggio.

