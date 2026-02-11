Arianna Fontana si prepara a scendere in pista a Pechino, questa volta per i quarti di finale dei 500 metri di short track. La campionessa valtellinese, già protagonista con l’oro nella staffetta mista, punta a un’altra medaglia, ma dovrà superare le avversarie che le si metteranno davanti. Le sue avversarie non le daranno tregua e la gara promette di essere molto combattuta.

Arianna Fontana ha iniziato in maniera trionfale il proprio percorso nella sua sesta Olimpiade. I Giochi Invernali si sono aperti con l’oro nella staffetta mista, in cui la campionessa valtellinese ha offerto un contributo importante. Ora, però, bisognerà dare continuità ai risultati e il coefficiente di difficoltà si alza in vista degli impegni individuali. Domani, a partire dalle ore 20:15, Fontana sarà impegnata nei quarti di finale dei 500 metri. Una distanza molto cara all’azzurra che, numeri alla mano, è la campionessa olimpica in carica da due edizioni consecutive, essendosi messa al collo la medaglia d’oro sia a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

Short track, le avversarie di Arianna Fontana nei quarti di finale dei 500 metri

Approfondimenti su Arianna Fontana

Arianna Fontana si aggiudica l’oro nei 1500 metri ai Campionati Europei di short track a Tilburg.

