Shevchenko spiega | Trasferimento al Chelsea fu una sfida Decisione difficile ma volevo una nuova esperienza

L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha raccontato perché ha scelto di lasciare l’Italia e trasferirsi al Chelsea. Ospite a 'Fenomeni', Shevchenko ha detto che si trattava di una sfida difficile, ma voleva provare qualcosa di nuovo. La decisione non è stata facile, ma alla fine ha deciso di seguire il suo desiderio di cambiare aria e crescere ancora come calciatore.

Il Pallone d'Oro ucraino è entrato fin da subito nel cuore di tutti i tifosi del Milan e loro nel suo. Lo spiega nel corso dell'intervista quando ha raccontato del suo trasferimento al Chelsea avvenuto nel 2006. Dopo tante stagioni in rossonero in cui ha vinto praticamente tutto, tra cui una Champions League e uno Scudetto, sentiva di voler mettersi alla prova con una nuova sfida. Per questo motivo accettò la corte del Chelsea. Ma dover abbandonare quella che per lui è stata 'casa' per tanti non è stata una cosa semplice. Ecco le sue parole.

