Dalla Bona | Prima della finale con la Juve ci fu una discussione tra Inzaghi e Shevchenko Maldini …

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Dalla Bona ha giocato anche una stagione con il Milan vincendo la Champions League nel 2003 contro la Juventus. Un estratto da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

dalla bona prima della finale con la juve ci fu una discussione tra inzaghi e shevchenko maldini 8230

© Pianetamilan.it - Dalla Bona: “Prima della finale con la Juve ci fu una discussione tra Inzaghi e Shevchenko. Maldini …”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dalla Bona: "Inzaghi e Shevchenko al Milan litigarono prima della finale di Champions contro la Juventus" - L'ex centrocampista ricorda la fuga dall'Atalanta al Chelsea con Vialli, Ranieri e la carbonara di Hasselbaink. Si legge su msn.com

Juve, buona la prima per Tudor: David e Vlahovic stendono il Parma per 2-0 - Alla prima giornata di Serie A i bianconeri hanno superato il Parma di Carlos Cuesta con un netto 2- Lo riporta it.blastingnews.com

Champions: beffa nel finale per la Juve col Villareal, il Napoli passa con lo Sporting - La Juve prima trema e poi sogna, alla fine si dispera: sulle montagne russe di VilA- Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Bona Prima Finale Juve