Pandev spiega | L’Inter ha fatto 4 gol al Como che è la miglior difesa sabato ha dimostrato una cosa Oggi sarà difficile ma ecco come far male al Liverpool

Goran Pandev analizza la vittoria dell’Inter contro il Como, la miglior difesa, sottolineando come sabato siano emerse importanti indicazioni. L’ex attaccante interista anticipa le difficoltà della sfida contro il Liverpool in Champions League e propone alcune strategie su come mettere in difficoltà la squadra inglese.

L'ex attaccante dell'Inter, Goran Pandev, ha detto la sua prima della sfida contro il Liverpool in Champions League. Pochi istanti prima del fischio d'inizio di Inter-Liverpool, Goran Pandev ha analizzato il momento d'oro dei nerazzurri dagli studi di Sky Sport. L'ex attaccante macedone, eroe del Triplete, ha elogiato la condizione mentale della squadra di Cristian Chivu, capace di rifilare quattro reti alla miglior difesa del campionato nell'ultima uscita contro il Como. Secondo Pandev, la Beneamata dovrà replicare quella prestazione: aggredire subito per recuperare palla e sfruttare le ripartenze sugli esterni.