Servizio civile anziani | ecco come i pensionati possono diventare una risorsa attiva per l’Italia

L’Italia sta cercando di coinvolgere i pensionati in attività di volontariato e aiuto alla comunità. Con oltre 14 milioni di pensionati e un’età media che sale, il governo ha avviato un progetto per trasformare gli anziani in risorse attive. Ora, molti pensionati possono partecipare a programmi di servizio civile, aiutando nei servizi sociali e nelle attività di assistenza. Una possibilità che punta a rendere più utile e condivisa la loro esperienza e presenza nel paese.

L'Italia ha una popolazione che invecchia rapidamente, con oltre 14 milioni di pensionati e un'età media in costante crescita. Ma cosa succederebbe se questa trasformazione demografica, spesso descritta come un peso per il sistema Paese, diventasse invece un'opportunità? È da questa domanda che nasce il disegno di legge depositato alla Camera che propone l'istituzione del servizio civile per gli anziani attivi. La proposta porta la firma di due parlamentari di opposti schieramenti – Andrea De Maria del Partito Democratico e Alessandro Battilocchio di Forza Italia – e nasce dalla collaborazione con la UIL-Pensionati.

