Colle | Servizio civile preziosa risorsa

Il Servizio civile universale rappresenta un'opportunità di crescita e impegno per i giovani, che contribuiscono attivamente alla società. I volontari sono considerati una risorsa preziosa, impegnata nella difesa non armata della Patria, nella promozione della pace e nel rafforzamento della cooperazione, incarnando i valori fondamentali della Costituzione italiana.

I volontari del Servizio civile universale sono "esempio di cittadinanza attiva", "risorsa preziosa che concorre alla difesa non armata della Patria, alla promozione della pace, al rafforzamento della cooperazione e all'attuazione dei principi della Costituzione". Così il Presidente Mattarella nella Giornata nazionale. Ringraziando i volontari, Mattarella sottolinea: Servizio civile è "occasione preziosa di arricchimento morale e di crescita personale che impatta positivamente sulla collettività".

Mattarella: "Il servizio civile universale esempio di cittadinanza attiva" - "Gratitudine ai giovani che scelgono di mettere la loro opera a disposizione della comunità" si legge nella nota del presidente della Repubblica in occasione della Giornata nazionale del servizio civile.

