Colle | Servizio civile preziosa risorsa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio civile universale rappresenta un'opportunità di crescita e impegno per i giovani, che contribuiscono attivamente alla società. I volontari sono considerati una risorsa preziosa, impegnata nella difesa non armata della Patria, nella promozione della pace e nel rafforzamento della cooperazione, incarnando i valori fondamentali della Costituzione italiana.

Immagine generica

10.37 I volontari del Servizio civile universale sono "esempio di cittadinanza attiva", "risorsa preziosa che concorre alla difesa non armata della Patria, alla promozione della pace, al rafforzamento della cooperazione e all'attuazione dei principi della Costituzione". Così il Presidente Mattarella nella Giornata nazionale. Ringraziando i volontari, Mattarella sottolinea:Servizio civile è "occasione preziosa di arricchimento morale e di crescita personale che impatta positivamente sulla collettività". Servizitelevideo.rai.it

Info Day Servizio Civile Universale

Video Info Day Servizio Civile Universale

servizio civile preziosa risorsaMattarella: il servizio civile è cittadinanza attiva, estendere l’accesso - (askanews) – “I volontari che partecipano al Servizio civile universale rappresentano un positivo esempio di cittadinanza attiva e l’accesso a esso merita di essere esteso”. msn.com

servizio civile preziosa risorsaMattarella: "Il servizio civile universale esempio di cittadinanza attiva" - "Gratitudine ai giovani che scelgono di mettere la loro opera a disposizione della comunità" si legge nella nota del presidente della Repubblica in occasione della Giornata nazionale del servizio civi ... msn.com