Servizio civile per over 65 | Pd-Forza Italia propone nuova legge per i pensionati

Il Parlamento si prepara a cambiare le regole del servizio civile. Pd e Forza Italia hanno presentato una proposta di legge che apre le porte anche ai pensionati sopra i 65 anni. L’idea è di coinvolgere questa fascia di cittadini in attività sociali, offrendo loro una nuova possibilità di impegno e partecipazione. La proposta punta a valorizzare l’esperienza degli anziani e a rendere il servizio civile più inclusivo. Ora si attende il dibattito in aula e i primi riscontri.

Nel cuore dell’attivismo sociale e nella ricerca di nuove forme di coinvolgimento civico, la proposta di legge presentata dal Pd e Forza Italia introduce una novità nel panorama del servizio civile: estendere l’opportunità a pensionati oltre i 65 anni. È un passo significativo, non tanto per l’innovazione tecnica quanto per l’impegno a valorizzare il patrimonio culturale, umano e sociale della popolazione anziana. La proposta, firmata dai deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia), si colloca in un contesto in cui l’invecchiamento attivo è ormai una priorità politica, soprattutto in un’epoca di crescente demografia invecchiante.🔗 Leggi su Ameve.eu

