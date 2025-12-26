LIVE Virtus Bologna-Olympiacos Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve un cambio di marcia

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olympiacos Pireo, diciottesima giornata dell' Eurolega di basket 2026. I bolognesi cercano il pronto riscatto in un match chiave soprattutto in ottica play-in. Le V-nere hanno chiuso la settimana del doppio turno con una vittoria contro il Partizan Belgrado (68-86) e una sconfitta in volata con la Stella Rossa (90-89), con i bianconeri attualmente in tredicesima posizione con un record di 8-9. Coach Dusko Ivanovic si affiderà come sempre ai punti pesanti di Carsen Edwards (29 per l'ex Bayern Monaco contro la Stella Rossa), con le chiavi del gioco affidate a Luca Vildoza e ad Alessandro Pajola.

