Tuttosport – solo una vittoria contro le big con la Juve serve un cambio di marcia

La stagione della Roma si fa sempre più complessa, con poche vittorie contro le grandi. La sfida contro la Juventus rappresenta un’occasione cruciale per invertire il trend e rilanciare le ambizioni. Un match da non fallire, dove serve un cambio di passo deciso per convincere tifosi e critica. La partita di oggi sarà determinante nel definire il futuro della squadra e il suo cammino verso obiettivi ambiziosi.

ROMA – Una gara da non sbagliare. Non solo perché ci si gioca la corsa all'Europa, ma per passare un Natale sereno e continuare ad alimentare i sogni di una piazza che, considerata la vicinanza della vetta, sogna lo Scudetto. Un sogno, per ora, circoscritto alla tifoseria perché Gian Piero Gasperini resta più realista del re e procede per step, per questo dalla gara con il Como, intanto, si porta a casa la seconda vittoria contro le squadre che fino a questo momento ricoprono le prime sette posizioni. Con Napoli, Inter e Milan, infatti, non è andata come a Trigoria speravano, perché alle tre gare sono corrisposte altrettante sconfitte, anche se nelle due con le milanesi, almeno sotto il profilo della prestazione, la squadra giallorossa non aveva deluso.

