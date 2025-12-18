Tuttosport – solo una vittoria contro le big con la Juve serve un cambio di marcia
La stagione della Roma si fa sempre più complessa, con poche vittorie contro le grandi. La sfida contro la Juventus rappresenta un’occasione cruciale per invertire il trend e rilanciare le ambizioni. Un match da non fallire, dove serve un cambio di passo deciso per convincere tifosi e critica. La partita di oggi sarà determinante nel definire il futuro della squadra e il suo cammino verso obiettivi ambiziosi.
2025-12-18 13:24:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: ROMA – Una gara da non sbagliare. Non solo perché ci si gioca la corsa all’Europa, ma per passare un Natale sereno e continuare ad alimentare i sogni di una piazza che, considerata la vicinanza della vetta, sogna lo Scudetto. Un sogno, per ora, circoscritto alla tifoseria perché Gian Piero Gasperini resta più realista del re e procede per step, per questo dalla gara con il Como, intanto, si porta a casa la seconda vittoria contro le squadre che fino a questo momento ricoprono le prime sette posizioni. Con Napoli, Inter e Milan, infatti, non è andata come a Trigoria speravano, perché alle tre gare sono corrisposte altrettante sconfitte, anche se nelle due con le milanesi, almeno sotto il profilo della prestazione, la squadra giallorossa non aveva deluso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Villarreal Juve, bisogna invertire la tendenza dei punti ottenuti fuori casa in Champions League: serve un cambio di marcia, il dato è incredibile
Leggi anche: Mantova: avanti con Possanzini, ma basta errori. Contro la Juve Stabia serve un cambio di rotta
Tuttosport – Gaetano non basta a Pisacane vince Palladino; Tuttosport – Gasperini dopo il tris Roma al Celtic | Ottima gara Poi loda Ferguson | È importante che….
Pasta ritrova la vittoria contro Cuneo - Le Grifone tornano al successo battendo Granda College Cuneo nella prima giornata di ritorno della Serie B Femminile 2025/26. tuttosport.com
Kenan entra e dà la svolta contro il Bodo, Tuttosport: "Yildiz scongela la Juve" - In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport opta per il seguente come titolo principale: "Yildiz scongela la Juve". tuttomercatoweb.com
Vittoria in trasferta per i ragazzi della Asti Pallacanestro Mens Sana L'Under 14 Gold espugna il campo del New Basket Team Leggi la news completa sul nostro sito https://www.tuttosport.com/news/piemonte-news/2025/12/15-145273256/vittoria_i - facebook.com facebook
Con questa vittoria l'Arsenal consolida il suo primato #Tuttosport #Arsenal #ChampionsLeague #Brugge x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.