Pisa sogna la storia | contro l’Inter tenta il sesto risultato utile consecutivo in A
Inter News 24 Pisa pronta a mettere in difficoltà i nerazzurri! Gilardino ha le idee chiare e afferma: «Chi dice che l’Inter è in crisi ha visto troppa fantascienza è una belva ferita». Il Pisa Sporting Club si presenta alla sfida contro il Inter con l’obiettivo di prolungare la propria serie positiva, che potrebbe arrivare a sei risultati utili consecutivi — un traguardo storico per i nerazzurri toscani. L’allenatore pisano Alberto Gilardino non nasconde l’ambizione e al contempo il rispetto per gli avversari: «Chi dice che l’Inter è in crisi ha visto troppa fantascienza, è una belva ferita», ha dichiarato, ricordando quanto pericolosa possa essere una squadra in difficoltà ma con qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com
