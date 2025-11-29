Sudtirol-Avellino | scontro cruciale al Druso per la quattordicesima di Serie BKT
Avellino e SudTirol si sfideranno oggi alle 15:00 allo Stadio Druso di Bolzano per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT. L’incontro, diretto dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini, rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre, impegnate a dimostrare ambizione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Domani alle 15 l'avellino scenderà in campo contro il Sudtirol. Non ci sarà Raffaele Russo che è tenuto a riposo dopo il colpo incassato contro l'Empoli, rientrano Iannarilli ed Insigne. Aggregari tre difensori dalla Primavera - facebook.com Vai su Facebook
? Sabato 29 novembre Bolzano (BZ) ? Druso 15:00 Sudtirol Avellino bit.ly/4ifXpil #usavellino1912 #Branco Vai su X
Sudtirol-Avellino: scontro cruciale al Druso per la quattordicesima di Serie BKT - Le formazioni di Castori e Biancolino si affrontano in una gara chiave. Da today.it
Südtirol-Avellino 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Statistiche, trend e numeri per capire la partita Südtirol- Lo riporta sport.virgilio.it
Serie B, Sudtirol-Avellino: Biancolino si gioca tanto contro il veterano Castori - Da una parte il veterano Castori, uno degli allenatori più esperti e preparati della categoria. Come scrive tuttomercatoweb.com