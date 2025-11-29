Sudtirol-Avellino | scontro cruciale al Druso per la quattordicesima di Serie BKT

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino e SudTirol si sfideranno oggi alle 15:00 allo Stadio Druso di Bolzano per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT. L’incontro, diretto dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini, rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre, impegnate a dimostrare ambizione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sudtirol avellino scontro crucialeSudtirol-Avellino: scontro cruciale al Druso per la quattordicesima di Serie BKT - Le formazioni di Castori e Biancolino si affrontano in una gara chiave. Da today.it

sudtirol avellino scontro crucialeSüdtirol-Avellino 29 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Statistiche, trend e numeri per capire la partita Südtirol- Lo riporta sport.virgilio.it

sudtirol avellino scontro crucialeSerie B, Sudtirol-Avellino: Biancolino si gioca tanto contro il veterano Castori - Da una parte il veterano Castori, uno degli allenatori più esperti e preparati della categoria. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sudtirol Avellino Scontro Cruciale