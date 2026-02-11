Sergio Dompè non si candiderà a sindaco di Milano | Non è il mio lavoro

Sergio Dompè non si candiderà a sindaco di Milano. L’imprenditore farmaceutico ha confermato di non voler entrare in politica, anche se il suo nome era circolato come possibile candidato per la terza volta. Dompè ha spiegato che non è il suo lavoro e preferisce concentrarsi sulle sue aziende. La corsa al Comune di Milano resta quindi senza il suo nome.

È la terza elezione comunale per la quale si fa (anche) il suo nome come possibile candidato sindaco di Milano, ma Sergio Dompè, noto imprenditore farmaceutico, si sfila ancora dalla corsa. “Non è che non sono interessato, ma non è il mio lavoro. Non è una cosa che penso di saper fare”, ha detto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dompé (Farmindustria): Investimenti a rischio se non si tutelano i brevettiIl presidente di Farmindustria, Sergio Dompé, condivide le preoccupazioni di Lechleiter, il CEO della Eli Lilly, che chiede maggiori garanzie per la tutela dei brevetti farmaceutici in modo da ... quotidianosanita.it

Farmaci e biotech, il monito di Sergio Dompé: «All’Italia e all’Ue serve un piano, o perdiamo il treno dell’innovazione»«Health is wealth», disse nel novembre 2021 l’allora premier Mario Draghi al G20, quando ancora l’emergenza Covid non era terminata. La salute è prosperità. Si può partire da qui per riaccendere il ... corriere.it

Alvise Biffi, Sergio Dompé e @matteozoppas apriranno il Forum “ForgIAre il futuro delle imprese. Verso nuove frontiere di produttività con l’AI”, organizzato dal CL e @Assolombarda. Un confronto sul ruolo strategico dell’ #AI per competitività e #MadeinItaly. x.com

