Sciopero | Salvini ' è pregiudiziale Landini si candiderà con sinistra'

Il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta lo sciopero in atto, definendolo ideologico e pregiudiziale, e sottolinea che Landini si candiderà con la sinistra. La manifestazione si svolge a Roma il 11 dicembre, sollevando discussioni sul significato e le motivazioni dietro l'azione di protesta.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Si fa uno sciopero "prima di conoscere la manovra, quindi è chiaro che è uno sciopero ideologico pregiudiziale. Landini si candiderà con la sinistra probabilmente alle elezioni". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "Perché proclamare uno sciopero nel momento in cui stiamo rinnovando tantissimi contratti di lavoratori e lavoratrici che aspettavano da 10-15 anni il rinnovo. Penso ai ferrovieri. Abbiamo rinnovato quest'estate il contratto a quasi 100 mila lavoratori del ferroviario dello Stato con un aumento medio di 230 euro a testa. Abbiamo appena rinnovato il contratto dei medici e dei dirigenti sanitari con un aumento di 500 euro a testa.

Si fa uno sciopero "prima di conoscere la manovra, quindi è chiaro che è uno sciopero ideologico pregiudiziale. Landini si candiderà con la sinistra probabilmente alle elezioni".

Meloni, Salvini e chi si indigna per una protesta di venerdì non hanno capito cosa vuol dire scioperare - Dal governo Meloni e dalla destra sono arrivate le ormai solite critiche e battute sarcastiche sullo sciopero generale della Cgil convocato di venerdì, il 12 dicembre.