Mangiapoco si racconta | Il mio un percorso perfetto Mai fatto professionismo da piccolo solo provini Non guardo troppo i numeri non è solo lavoro mio Ecco cosa è successo alla chiamata della Juve
Stefano Mangiapoco si racconta in un’intervista esclusiva a Juventusnews24, condividendo il suo cammino tra sfide e successi. Dal non aver mai intrapreso un percorso professionistico da bambino, alle prove e alle chiamate che hanno segnato la sua carriera, il portiere della Juventus Next Gen rivela aspetti inediti della sua vita e della sua crescita. Un racconto autentico di passione e determinazione, tra sogni e realtà.
Mangiapoco si racconta in un’intervista esclusiva ai microfoni di . Le parole del portiere della Juventus Next Gen Il percorso di Stefano Mangiapoco non è stato lineare né scontato. È stato costruito passo dopo passo, attraverso sacrifici, categorie inferiori e una crescita costante che lo ha portato oggi a difendere i pali della Juventus Next . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
