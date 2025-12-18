Mangiapoco si racconta | Il mio un percorso perfetto Mai fatto professionismo da piccolo solo provini Non guardo troppo i numeri non è solo lavoro mio Ecco cosa è successo alla chiamata della Juve

Stefano Mangiapoco si racconta in un’intervista esclusiva a Juventusnews24, condividendo il suo cammino tra sfide e successi. Dal non aver mai intrapreso un percorso professionistico da bambino, alle prove e alle chiamate che hanno segnato la sua carriera, il portiere della Juventus Next Gen rivela aspetti inediti della sua vita e della sua crescita. Un racconto autentico di passione e determinazione, tra sogni e realtà.

