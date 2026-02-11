Serena consiglia a David di seguire l’esempio di un ex giocatore della Juventus, come Inzaghi, per migliorare le sue prestazioni. La strategia sembra semplice: ispirarsi a chi ha già dimostrato di essere decisivo, sperando di vedere risultati più convincenti in campo. La squadra attende di vedere se il canadese riuscirà a mettere in pratica questo suggerimento.

Serena ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la situazione David consigliando al canadese di ispirarsi a Inzaghi. Ecco le sue parole. Il dibattito sull’efficacia dell’attacco bianconero si arricchisce di un’analisi tecnica profonda e stimolante. Durante l’ultimo collegamento con Sky Sport, l’ex centravanti Serena ha voluto scattare una fotografia nitida del reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare sul profilo di Jonathan David. In un momento in cui la Juventus produce una mole di gioco imponente ma fatica a concretizzare, il parere di un esperto dell’area di rigore come lui diventa fondamentale per comprendere cosa manchi al canadese per compiere il definitivo salto di qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serena consiglia David: «Deve ispirarsi ad un ex giocatore della Juventus per diventare ancora più decisivo»

Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.

Serena consiglia David: Deve guardare le caratteristiche di Pippo Inzaghi per…Aldo Serena, in collegamento con Sky Sport, ha voluto dare un consiglio a Jonathan David. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com: Yildiz non si discute, per il resto Aldo dimmi ... tuttojuve.com

