Serafini dichiara | L’Inter è favorita Bonny ed Esposito hanno risolto il limite dell’attacco

Serafini ha detto che l’Inter è la favorita per lo scudetto. Secondo lui, Bonny ed Esposito hanno superato i problemi in attacco e ora i nerazzurri sono i più papabili per vincere il campionato. La squadra di Inzaghi punta forte sui giovani e sulla loro crescita per fare la differenza.

Inter News 24 Serafini ha analizzato la corsa al titolo sottolineando come i nerazzurri siano i principali candidati alla vittoria, grazie a Bonny e Pio Esposito. Il dibattito sulla lotta al vertice della Serie A si infiamma e il giornalista Luca Serafini, noto opinionista e volto televisivo, ha espresso il suo parere autorevole sulle gerarchie del campionato. Secondo l'esperto, la compagine meneghina parte da una posizione di netto vantaggio rispetto alla concorrenza, non solo per il valore intrinseco della rosa, ma per la capacità di Cristian Chivu, l'ex difensore rumeno ora alla guida tecnica dei campioni d'Italia, di aver saputo puntellare i punti deboli del passato.

