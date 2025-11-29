Attacco Inter Lautaro Bonny e Esposito alla ricerca della forma giusta | i dati sui tre bomber nerazzurri

Internews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Attacco Inter, i tre protagonisti e la sfida per ritrovare il gol! La statistica de La Gazzetta dello Sport sui tre nerazzurri. In casa Inter, l’attacco è uno dei reparti più discussi della stagione. Con Lautaro Martínez, Bonny e Esposito chiamati a trovare la giusta chimica e continuità, il reparto offensivo dei nerazzurri ha vissuto alti e bassi. Ecco il punto della situazione: Lautaro Martínez è il centravanti argentino, classe 1997, e capitano dell’Inter da ormai tre stagioni. Con 5 gol in Serie A, il “Toro” ha dimostrato la sua qualità, ma il suo rendimento recente è stato influenzato dalla mancanza di continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

attacco inter lautaro bonny e esposito alla ricerca della forma giusta i dati sui tre bomber nerazzurri

© Internews24.com - Attacco Inter, Lautaro, Bonny e Esposito alla ricerca della forma giusta: i dati sui tre bomber nerazzurri

Leggi anche questi approfondimenti

attacco inter lautaro bonnyGdS - Chivu chiede una svolta all'attacco: a Pisa torna Thuram insieme a Lautaro, ma Bonny è il più in forma - L'unico gol è arrivato da Zielinski, centrocampista, mentre i calciatori più offensivi hanno cestinato più di un'oc ... Riporta msn.com

attacco inter lautaro bonnyAtletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Bonny titolare in attacco, Carlos Augusto a destra, derby argentino tra Lautaro e Alvarez - L'Inter di Cristian Chivu vuole mantenere la propria imbattibilità nel torneo e inanellare la quinta vittoria di fila per restare ai ... Si legge su eurosport.it

attacco inter lautaro bonnyInter, crisi Lautaro: Chivu ha deciso, come cambiano le gerarchie in attacco - L'argentino Lautaro non ha gradito la sostituzione nel match con l'Atletico Madrid e non segna più nei big- Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Inter Lautaro Bonny