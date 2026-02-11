Sequestro per Etnaland indagine della Procura su presunte violazioni ambientali

La Procura di Catania ha sequestrato il parco acquatico Etnaland a Belpasso. L’azione fa seguito a un’indagine sulle presunte violazioni ambientali commesse nel complesso. Gli investigatori hanno concluso le verifiche e hanno disposto il sequestro, senza ancora dettagli su eventuali responsabilità o danni. La situazione resta sotto controllo mentre proseguono le indagini.

Operazione coordinata dalla Procura di Catania. Si è conclusa nella giornata di ieri un'attività investigativa in ambito ambientale che ha portato al sequestro del parco acquatico Etnaland, noto complesso situato nel territorio di Belpasso, nel Catanese. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e si inserisce all'interno di un'inchiesta volta ad accertare presunte irregolarità di rilievo sotto il profilo ambientale. Ipotesi di gravi violazioni. Secondo quanto emerso, il provvedimento sarebbe legato a ipotesi di gravi violazioni in materia ambientale, attualmente al centro degli accertamenti degli inquirenti.

