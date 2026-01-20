Sequestro da circa 116 mila euro a un medico Asl | indagine su presunte irregolarità nell’intramoenia

Un sequestro preventivo di circa 116 mila euro è stato eseguito nei confronti di un medico dell’ASL di Frosinone, nell’ambito di un’indagine sulle presunte irregolarità nella libera professione intramuraria. L’operazione si inserisce in un’indagine in corso volta a verificare eventuali anomalie legate a pratiche professionali e gestione delle risorse.

Un sequestro preventivo da circa 116 mila euro è stato eseguito nelle ultime ore nei confronti di un medico dipendente dell'ASL di Frosinone, nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità legate alla libera professione intramuraria. Secondo quanto contestato, il professionista avrebbe incassato direttamente dai pazienti i compensi per visite specialistiche svolte in regime intramurario, senza versarli all'Azienda sanitaria. L'indagine: Procura, NAS e Guardia di Finanza. Il provvedimento nasce da un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone e condotta dal NAS insieme alla Guardia di Finanza di Frosinone.

