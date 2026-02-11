Controlli al mercato rionale sequestrati 350 kg di prodotti ittici | il motivo

La Guardia Costiera di Torre del Greco ha sequestrato 350 kg di prodotti ittici durante controlli al mercato rionale. I controlli sono stati fatti per verificare la sicurezza e la provenienza del pesce venduto ai cittadini. Gli agenti hanno controllato i venditori e sequestrato la merce non in regola. L’operazione fa parte di un’azione più vasta per tutelare i consumatori e prevenire eventuali rischi legati alla vendita di prodotti scaduti o mal conservati.

Nell'ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori, il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco, con la collaborazione della locale polizia municipale, ha condotto una mirata.

