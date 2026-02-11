Sequestrata la villetta di Bordighera in cui è morta la bimba di 2 anni

La villetta di Bordighera dove ha perso la vita la piccola Beatrice di appena due anni è stata posta sotto sequestro dalla procura di Imperia. La procura ha deciso di intervenire subito, dopo la tragica scoperta di lunedì mattina. Gli inquirenti vogliono fare chiarezza su quanto accaduto in quella casa, dove la bambina viveva con la madre. La famiglia è sotto shock e gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie.

(Adnkronos) – E' stata posta sotto sequestro dalla procura di Imperia la villetta in cui lunedì mattina è morta Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita nell'abitazione in cui viveva con la madre a Bordighera. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la madre della bambina, Manuela Corbetta, 43 anni, arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La donna si trova nel carcere di Genova Pontedecimo in attesa della convalida davanti al gip, che non è ancora stata fissata, ma dovrebbe tenersi domani mattina. Nel frattempo, il direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura lunedì eseguirà l'autopsia sul corpo di Beatrice.

