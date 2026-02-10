La villetta di Bordighera, dove ieri è stata trovata morta una bambina di due anni, è stata messa sotto sequestro. La procura ha avviato le indagini sulla mamma, che ora è ascoltata dagli investigatori. La scena del delitto è stata isolata, e si cerca di capire cosa sia successo davvero alla piccola.

La villetta di Bordighera, in provincia di Imperia, dove ieri è stata trovata morta una bambina di due anni, è stata posta sotto sequestro. Sembrerebbe che la piccola sia stata soccorsa mentre si trovava nel suo lettino e che gli esperti intervenuti non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. A seguito di una prima analisi compiuta dal medico legale, la mamma della piccola è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La donna è stata trasferita in serata nella sezione femminile del carcere di Pontedecimo, a Genova e giovedì mattina si terrà l’interrogatorio di convalida, con la 43enne che dovrà comparire davanti al gip di Imperia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bordighera, sequestrata la villetta dove è morta la bimba di 2 anni: indagini sulla mamma

La mamma della piccola di due anni trovata senza vita in casa è stata arrestata.

La madre di una bambina di 2 anni è stata arrestata questa mattina a Bordighera, sospettata di aver causato la morte della figlia.

