bimba di 2 anni morta in casa a bordighera lividi sul corpo arrestata la madre

Una bambina di soli 2 anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bordighera, in località Morghe. I genitori hanno chiamato i soccorsi, ma per la piccola non c’era più niente da fare. Sul corpo sono stati trovati lividi, e ora la madre è stata arrestata. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo realmente.

AGI - Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori, in località Morghe, a Bordighera. All'arrivo dei soccorritori la piccola era già morta. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardiocircolatorio, ma sono in corso accertamenti. La madre della piccola, intanto, è stata arrestata per omicidio preterintenzionale. La donna aveva raccontato che la piccola era caduta, ma che stava bene. Il medico legale avrebbe trovato sul corpo della bimba diversi lividi, non tutti compatibili con una possibile caduta. Ad insospettire gli inquirenti, anche gli spostamenti della donna. Dopo un lungo interrogatorio è stata poi arrestata. 🔗 Leggi su Agi.it

