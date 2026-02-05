Mamme dopo i 35 anni con la Pma studio apre nuove prospettive
Le donne che desiderano diventare mamme dopo i 35 anni hanno ora nuove speranze. Uno studio pre-clinico ha aperto strade diverse nella ricerca sull'infertilità legata all’età, puntando a migliorare i risultati della fecondazione in vitro nelle donne over 35. La ricerca potrebbe presto portare a soluzioni più efficaci per aiutare chi aspetta un bambino.
(Adnkronos) – Nuove speranze per le aspiranti mamme. Uno studio pre-clinico apre nuovi scenari nella ricerca sull'infertilità legata all'età, suggerendo possibili sviluppi futuri per migliorare l'efficacia della fecondazione in vitro (Ivf) nelle donne over 35. La ricerca – che ha guadagnato le pagine del quotidiano britannico 'The Times' – è stata condotta dall'azienda biotech Ovo. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
