Separazione delle carriere partecipazione al convegno in vista del referendum

Venerdì scorso, oltre cento partecipanti tra avvocati e cittadini della provincia di Sondrio hanno preso parte a un convegno organizzato dalla Camera Penale di Sondrio. L’incontro si è concentrato sulla questione della separazione delle carriere, in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Un’occasione di approfondimento sulle implicazioni di una possibile modifica normativa, rivolta a informare e coinvolgere la comunità locale.

Avvocati e cittadini a confronto nel convegno organizzato dalla Camera Penale di Sondrio. Il presidente Di Pasquale: "Il voto riguarda tutti gli italiani, non solo gli addetti ai lavori" Oltre cento persone, tra avvocati della provincia di Sondrio e cittadini, hanno partecipato venerdì scorso al convegno promosso dalla Camera Penale di Sondrio sulla separazione delle carriere, in vista del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. L'incontro si è svolto nella sala consiliare di Palazzo della Provincia ed è stato pensato come un momento di approfondimento pubblico su una riforma destinata a incidere sull'assetto della giustizia italiana.

