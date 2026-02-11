Il Comando operativo della NATO ha annunciato l’avvio dell’operazione Sentinella artica, un nuovo programma che mira a rafforzare la presenza militare nella regione. La missione coinvolge esercitazioni e attività di sorveglianza, con l’obiettivo di monitorare meglio le aree più fredde e remote del Nord. Le forze alleate si preparano a intervenire prontamente in caso di emergenze o minacce nella zona. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle potenziali tensioni nell’Artico.

Il Comando operativo alleato, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato il via all’operazione Sentinella artica (Arctic sentry). L’attività, come si legge nel comunicato ufficiale, rafforzerà la posizione dell’Alleanza nell’Artico e nell’estremo Nord man mano che crescerà la sua presenza nella regione. E sottolinea «l’impegno della Nato a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più impegnative e importanti dal punto di vista strategico e ambientale», come evidenziato da Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sentinella artica, cos’è e come funzionerà il programma Nato

Approfondimenti su Sentinella Artica

La Nato ha annunciato l’avvio di Sentinella Artica, un’operazione che coinvolge il Comando Operativo Alleato.

La Nato ha piazzato la missione “Sentinella Artica” tra Russia e Cina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sentinella Artica

Argomenti discussi: La Nato dà il via a Sentinella Artica, 'manterrà la nostra stabilità'; Su Groenlandia e fine del trattato nucleare la Russia avverte gli Usa: Risponderemo; Fonti Nato, 'Alleanza pronta a lanciare la Sentinella Artica'.

La Nato lancia la missione Sentinella Artica: di cosa si tratta e come funzioneràLeggi su Sky TG24 l'articolo La Nato lancia la missione 'Sentinella Artica': di cosa si tratta e come funzionerà ... tg24.sky.it

La NATO dà il via a Sentinella Artica: cos'è e come funzioneràSentinella Artica - fa sapere il Comando Supremo - si baserà sulla crescente attenzione della Nato alla sicurezza dell'Artico e fa seguito a un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Tru ... msn.com