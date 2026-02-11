Sentinella artica cos’è e come funzionerà il programma Nato
Il Comando operativo della NATO ha annunciato l’avvio dell’operazione Sentinella artica, un nuovo programma che mira a rafforzare la presenza militare nella regione. La missione coinvolge esercitazioni e attività di sorveglianza, con l’obiettivo di monitorare meglio le aree più fredde e remote del Nord. Le forze alleate si preparano a intervenire prontamente in caso di emergenze o minacce nella zona. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle potenziali tensioni nell’Artico.
Il Comando operativo alleato, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato il via all’operazione Sentinella artica (Arctic sentry). L’attività, come si legge nel comunicato ufficiale, rafforzerà la posizione dell’Alleanza nell’Artico e nell’estremo Nord man mano che crescerà la sua presenza nella regione. E sottolinea «l’impegno della Nato a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più impegnative e importanti dal punto di vista strategico e ambientale», come evidenziato da Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
