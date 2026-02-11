La Nato dà il via a Sentinella Artica | cos' è e come funzionerà

La Nato ha annunciato l’avvio di Sentinella Artica, un’operazione che coinvolge il Comando Operativo Alleato. L’obiettivo è monitorare e garantire la sicurezza nella regione artica. L’operazione prevede pattuglie e attività di sorveglianza, che si svolgeranno nei prossimi mesi. Questa iniziativa nasce per rafforzare la presenza militare e rispondere alle eventuali minacce nella zona.

Il Comando Operativo Alleato, responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di tutte le esercitazioni, attività e operazioni della Nato, ha dato oggi il via all'operazione Arctic Sentry (Sentinella Artica). "Arctic Sentry sottolinea l'impegno dell'Alleanza a salvaguardare i propri membri e a mantenere la stabilità in una delle aree più strategicamente significativa e ambientalmente difficile del mondo", ha affermato Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa. "Sfrutterà la forza della Nato per proteggere il nostro territorio e garantire che l'Artico e l'estremo nord rimangano sicuri". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

